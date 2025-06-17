Фильм «Танки» можно будет посмотреть в парке им. Виктора Талалихина в Подольске

В Подольске в выходные состоится кинопоказ под открытым небом. Зрителям представят фильм «Танки». Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В течение лета в Подмосковье планируется провести множество культурных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кинопоказ пройдет бесплатно в парке имени Виктора Талалихина в рамках регионального проекта «Кинопарк». Фильм расскажет о пробеге на прототипах танка Т-34 с целью демонстрации оружия, которое впоследствии помогло одержать победу в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта «Кинопарк» в Подмосковье организуют показы кинофильмов на патриотическую, историческую и семейную тематику. Посмотреть такое кино можно будет до сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что летом в области пройдут уникальные фестивали и выставки.