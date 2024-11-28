Финал Межрегиональной премии «Нежный Грант 2024» прошел в Московской области

В Подмосковье провели финал IV Межрегиональной премии «Нежный Грант 2024» для предпринимателей, мероприятие состоялось в Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Финалистками стали 22 участницы, в общей сложности мероприятие посетили более 200 человек.

«В Московской области активно развивается сектор МСП: сегодня на него приходится 30% экономики региона. При этом более 40% от общего числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Подмосковье — это женщины. Бизнес-леди успешно реализуют проекты в различных сферах бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победу в конкурсе одержали Елена Мартынова из Фрязино, Анна Старостина из Раменского округа и Ольга Разепова из Воронежа, им выдадут гранты в размере по 100 тысяч рублей. Помимо этого, победителей определили в пяти специальных номинациях — «Многодетная бизнес-мама», «Лучший проект импортозамещения», «Лучший семейный проект», «Лучший социальный проект» и «Лучший интернет-магазин».

Участникам вручили денежные призы, предоставленные Фондом социальных инициатив «Наше будущее» и АО «Альфа-банк», а также памятные подарки от партнеров премии. Организатором мероприятия является НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству», его провели при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.