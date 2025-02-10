Финал областного этапа чемпионата «КЭС-Баскет» стартовал в Подмосковье

В Мытищах дали старт финалу областного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

За победу в турнире будут бороться восемь команд юношей и восемь команд девушек. Первые игры прошли между командами юношей из Химок и Мытищ и командами девушек из Химок и Раменского.

Игры будут проходить в течение недели. В последний день чемпионата определят команды, которые будут представлять Подмосковье на федеральном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги реконструкции в спорткомплексе «Орион» в Балашихе.