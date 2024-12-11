Финал студенческого турнира по шашкам провели в Подмосковье

В рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы на территории Московской государственной академии физической культуры прошел финал студенческого турнира по шашкам, в котором приняли участие учащиеся из 44 учебных заведений Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место по итогам состязаний команд высших учебных заведений заняли студенты Московского областного филиала РАНХиГС, среди средних профессиональных учебных заведений — команда Профессионального колледжа «Московия» (структурное подразделение в Ленинском округе).

Президент федерации шашек России Анатолий Никитин отметил, что в отборочных этапах областных студенческих соревнований по шашкам приняли участие более 70 учебных заведений из 30 округов. В рамках турнира также состоялось подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве между Московской государственной академией физической культуры и областной федерацией шашек.

Мероприятие организовали Министерство образования Московской области, областной Минспорт и федерация шашек региона. Турнир прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.