Финал турнира по мини-футболу провели среди мусульманских общин в Подмосковье

В Подмосковье прошел финал турнира по мини-футболу среди мусульманских общин региона, в нем приняли участие шесть команд из Подольска, Дубны, Орехово-Зуева, Электростали, Коломны и Истры. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В общей сложности в состязаниях приняли участие 300 человек, победу одержала команда из Истры. На втором и третьем месте соответственно оказались спортсмены из Егорьевска и Электростали.

«Турнир по мини-футболу среди мусульманских общин Московской области проходит уже в 13-й раз. <…> Мы видим поддержку Правительства Московской области в этой работе, это говорит о том, что мы реализуем важные государственные проекты», — сказал председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Почетными гостями мероприятия также стали депутат Совета депутатов и председатель мусульманской общины Щелково Рушан Махмутов, член Общественной палаты городского округа Щелково, руководитель представительства Международной Ассоциации Исламского бизнеса в Московской области Альберт Алиев и не только. Мероприятие организовали областной Минспорт и централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Московской области», его провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.