Финалист программы «Герои Подмосковья» рассказал о ее сильной части

Сильной частью программы «Герои Подмосковья» является институт наставничества, за каждым участником в проекте закрепляется наставник, который поддерживает их в межмодульный период, помогает советом и направляет. Об этом рассказал финалист программы «Герои Подмосковья», ветеран специальной военной операции, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

Он подчеркнул, что может обратиться к своему наставнику или команде как по профессиональным, так и по личным вопросам, что дает настоящую поддержку. Его наставником стал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«И один из его советов, который запомнился: «Работать нужно не ради процесса, а ради результата». Это простая, но точная мысль. Если работа превращается в процесс ради процесса, это показуха. А настоящий результат — в эффективности», — поделился Какушкин.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также в частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

