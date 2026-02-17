Финальный отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед» пройдет в День защитника Отечества в Подмосковье

В Подмосковье в День защитника Отечества завершится фестиваль «Хрустальный лед». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, 23 февраля в Подмосковье проведут последний отборочный этап проекта, а также гала-концерт.

Отборочный этап начнется в 12:00 в «Скитских прудах» Сергиева Посада. В завершение этапа пройдет шоу «Зимние сказки Подмосковья» Ильи Авербуха.

Гала-концерт начнется в 16:00 в Центральном парке в Пушкино. Его участниками станут конкурсанты фестиваля. Также выступят профессиональные фигуристы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на ледовое шоу в Мытищах, чтобы поздравить его зрителей с Новым годом.