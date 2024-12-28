Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном готовится к открытию в Реутове

В Реутове на улице Строителей завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), он готовится к открытию, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Компании «ФИТНЕС» выдали заключение о соответствии проектной документации.

Строительство объекта началось в июне 2014 года, его площадь составила более 13 тыс. кв. м. В ФОКе разместили тренажерный зал, аквакомплекс с бассейнами, банный комплекс, школу плавания, зоны для групповых программ и детского фитнеса, SPA-салон и кафе. Три бассейна также размещены на улице. Новый спортобъект арендует сеть фитнес-центров «Территория фитнеса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.