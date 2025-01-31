Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью бассейнами открыли в Реутове. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Площадь учреждения превышает 13 тыс. кв. м. В нем обустроен самый крупный на территории Подмосковья фитнес-клуб. Три бассейна из восьми — под открытым небом.

В ФОКе также обустроили термальный комплекс с хаммамом и различными видами бань. Также обустроили многофункциональный спортзал площадью 3 тыс. кв. м. В нем будут проводить тренировки около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу. Зал передан в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах работы по развитию сферы спорта в регионе за прошлый год.