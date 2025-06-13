Фольклорно-развлекательная программа «Купальский вечер» пройдет в Подольске. Этим летом для жителей и гостей Подмосковья запланировано множество культурных мероприятий, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Купальский вечер» состоится на базе сельского дома культуры «Романцево». В его рамках будет воссоздана атмосфера проведения старинных обрядов.

Гостей ждут традиционные угощения, мастер-классы, хороводы и молодецкие соревнования. В завершение праздника состоится бросание венков в воду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут в регионе летом.