Фонд «Защитники Отечества» помог участнику СВО из Одинцово оформить паспорт

«В 2023 году бойцу предлагали получить паспорт, но в назначенное время Рустам не смог приехать из-за того, что он находился на территории СВО. Социальный координатор обратилась в паспортный стол города Одинцово, но выписанный документ не нашли. Было принято решение начать сбор документов повторно», — говорится в сообщении.