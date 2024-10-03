Фонд «Защитники Отечества» помог участнику СВО из Одинцово оформить паспорт
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Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Жанна Баринова помогла получить российский паспорт участнику специальной военной операции, гражданину Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.
«В 2023 году бойцу предлагали получить паспорт, но в назначенное время Рустам не смог приехать из-за того, что он находился на территории СВО. Социальный координатор обратилась в паспортный стол города Одинцово, но выписанный документ не нашли. Было принято решение начать сбор документов повторно», — говорится в сообщении.
С помощью координатора документ удалось сделать повторно меньше чем за месяц. После получения паспорта военный смог оформить выплаты за ранение, полученное во время боевых действий.
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