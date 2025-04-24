Фонтаны в округах Московской области начали готовить к запуску

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Фонтаны в округах Подмосковья начали готовить к летнему периоду. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках подготовки фонтанов к запуску специалисты проверят их техническое состояние и инженерные коммуникации, почистят элементы, установят новые форсунки, заполнят чаши водой.

Также проводятся пуско-наладочные работы. Это позволит обеспечить бесперебойную работу фонтанов. Кроме того, в округах благоустраивают территории, прилегающие к фонтанам.

Всего в области свыше 200 фонтанов. Подготовка объектов уже началась в Люберцах, Богородском округе, Бронницах и Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе благоустроят 11 набережных.