Формирование плана капремонта многоквартирных домов на 2026 год стартовало в Подмосковье

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали о формировании плана капремонта многоквартирных домов на следующие три года.

В округах региона составляют краткосрочные планы реализации программы и передают заявки на рассмотрение и утверждение в министерство. Сейчас ведется проверка домов для включения в план на 2026 год.

«Задача муниципалитетов — подсветить самые актуальные МКД. Уже 22 муниципалитета подали заявки. Работа продолжается. Завершить прием заявок планируем до 1 сентября», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

С начала текущего года в области капитально отремонтировали более 1,3 тыс. многоквартирных домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капремонте котельной в поселке Ермолино под Дмитровом.