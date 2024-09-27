Форум «ЭкоПодмосковье» провели на территории Пушкинского округа

В Пушкинском округе на территории оздоровительного комплекса «Левково» провели форум «ЭкоПодмосковье», в рамках которого состоялась спортивная игра в экологическом формате — ЭкоТеннис. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Игру провели по принципу двухпоточной системы разделения отходов. Для участников подготовили мишени синего и серого цвета, которые символизировали контейнеры — синий бак используется для сухих отходов, серый — для смешанных. Игрокам нужно было попасть в цель и правильно определить, какой вид отхода указан на мяче.

«Все упражнения направлены на закрепление принципов двухпоточной системы разделения отходов, которая с 1 января 2019 года действует на территории Московской области и показала свою эффективность», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.