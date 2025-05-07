Форум «Летняя академия вожатых» прошел в Подмосковье

В Подмосковье на базе детского оздоровительного центра «Пушкино» прошел форум «Летняя академия вожатых». В нем приняли участие свыше 300 активистов студенческих педагогических отрядов региона, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Форум длился три дня. В его рамках для участников организовали лекции, интерактивные занятия, практические сессии. Все мероприятия были направлены на развитие ключевых навыков вожатого.

«Студентам рассказали про профессиональную этику, детскую психологию, правила безопасности, способы разрешения конфликтов, а также научили оказывать первую помощь. Летом они будут работать более чем в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах, где и смогут применять полученные знания», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В завершение форума была разработана методическая книга для вожатых. В ней были собраны лучшие практики, советы и рекомендации по работе с детьми.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье пройдут экскурсии по маршрутам победителей конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».