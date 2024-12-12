В Подмосковье прошел форум «МЫ — БУДУЩЕЕ», в котором приняли участие более 300 работников сферы молодежной политики, директоров и активистов молодежных центров, молодых ученых и других молодежных общественных организаций и движений. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«В Московской области работают 67 учреждений молодежной политики, 103 волонтерских центра. В 2024 году был создан Клуб студенческого самоуправления, Клуб молодых ученых, сформирован Совет проректоров по молодежной политике в вузах. У молодого человека в Подмосковье есть много самых разных направлений развития, каждый может найти что-то себе по душе», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках форума представители министерства рассказали об итогах реализации молодежной политики в регионе. На форуме также отметили яркие инициативы, поговорили о современных трендах и их влиянии на молодое поколение. В Подмосковье реализуют различные молодежные проекты. Среди них — гуманитарный проект «Доброе дело», серия кинопоказов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» «Смотри.Знай.Думай!», паблик-токи «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», межрегиональный молодежный форум «МЫ — РОССИЯ», «Медиашкола Подмосковья» и другие. Для молодых людей проводят различные мероприятия, например, в этом году они поднялись на вершину Эльбруса.

Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова отметила, что Подмосковье является регионом-лидером в России по количеству участников Движения Первых. В рамках форума активистов региональных отделений, а также сотрудников в сфере молодежной политики и проректоров подмосковных вузов наградили Благодарственными письмами Министерства информации и молодежной политики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.