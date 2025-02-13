Форум «Новая культура качества. Современные технологии здравоохранения» прошел в Подмосковье

Форум с международным участием «Новая культура качества. Современные технологии здравоохранения» прошел в Подмосковье, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В мероприятии приняли участие зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков и другие.

Форум собрал более 500 участников онлайн и свыше 300 — очно. Это специалисты не только из России, но и из зарубежных стран.

«Мы знаем, что для жителей важна качественная и доступная медицинская помощь. Мы со своей стороны строим и открываем новые объекты здравоохранения, привлекаем врачей, закупаем новое оборудование», - отметил Забелин.

Он рассказал, что в 2024 году медучреждения региона получили 28 сертификатов от института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области закупят более 4,2 тыс. единиц нового медоборудования.