Форум «Производительность труда и наставничество» пройдет в Подмосковье

В конце ноября в Подмосковье на базе Мастерской управления «Сенеж» пройдет форум «Производительность труда и наставничество», участники региональных этапов конкурса «Лучшие практики наставничества» могут подать заявку на участие. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикеров на мероприятии выступят эксперты по выстраиванию передовых систем наставничества в сырьевых компаниях, обрабатывающей и пищевой промышленности, строительной сфере и не только. На площадке соберутся около 700 участников. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

«На форуме «Производительность труда и наставничество» мы подведем итоги конкурса этого года и обсудим подходы к развитию наставничества на предприятиях», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

В рамках форума определятся победители и призеры федерального этапа конкурса в пяти номинациях. Мероприятие проводят ежегодно в рамках национального проекта «Производительность труда». Форум «Производительность труда и наставничество» организует Минэкономразвития России совместно с Правительством Московской области.

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