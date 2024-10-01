ФРП Подмосковья поможет предприятию модернизировать производство алюминиевых изделий

Подмосковный производитель конструкций из алюминия «Компания Вертикаль Юг» в Химках проведет модернизацию производства закладных алюминиевых систем, помощь в этом ему окажет Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в модернизацию производства составляют порядка 20 миллионов рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 10 миллионов рублей, что составляет около 50% от общей стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, завершить работы планируют к 2025 году. После этого в округе будет создано порядка 10 рабочих мест. Ежегодно здесь будут выпускать 650 тысяч алюминиевых изделий, в том числе подкладок под заполнение, угловых соединителей и дверных створочных профилей. Узнать подробнее о программах фонда можно здесь.

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