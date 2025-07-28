Футболисты из Подольска одержали победу над командой из Тулы в рамках Юношеской футбольной лиги
«Витязь» из Подольска победил «Арсенал» из Тулы в Юношеской футбольной лиге
Фото: [t.me/podolskadm]
Футболисты из Подольска в составе команды «Витязь» одержали победу над командой «Арсенал» из Тулы в рамках Юношеской футбольной лиги. Об этом рассказали в администрации округа.
До этого спортсмены из Подмосковья получили две медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Матч 17-го тура лиги прошел в Туле. Сначала подольские спортсмены уступали хозяевам со счетом 0:2, однако впоследствии вырвались вперед. В результате игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Подольска.
Таким образом, команда «Витязь» получила три очка и поднялась я на третью строчку турнирной таблицы. Следующая игра пройдет с командой спортшколы им. Георгия Ярцева из Костромы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры в регионе.