Футболисты из Подольска одержали победу над командой из Тулы в рамках Юношеской футбольной лиги

Футболисты из Подольска в составе команды «Витязь» одержали победу над командой «Арсенал» из Тулы в рамках Юношеской футбольной лиги. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого спортсмены из Подмосковья получили две медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Матч 17-го тура лиги прошел в Туле. Сначала подольские спортсмены уступали хозяевам со счетом 0:2, однако впоследствии вырвались вперед. В результате игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Подольска.

Таким образом, команда «Витязь» получила три очка и поднялась я на третью строчку турнирной таблицы. Следующая игра пройдет с командой спортшколы им. Георгия Ярцева из Костромы.

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