Футбольный турнир провели в Подольске ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Турнир по мини-футболу провели в Подольске ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Соревнования состоялись 3 сентября на базе спорткомплекса «Ирида».

В Подмосковье до этого прошел региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. Его участников поприветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В турнире в Подольске приняли участие детские команды 2012–2015 годов рождения — всего 24 человека.

В результате победу одержала команда «Синие ястребы». Лучшим игроком признали Владимира Панкичева, а лучшим вратарем — Глеба Николаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с активистами областного отделения «Движения Первых».