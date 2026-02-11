Гандболистки из Подмосковья прошли в «финал четырех» Кубка России

Женский гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода вышел в «финал четырех» Кубка России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Накануне команда сыграла в 1/4 финала вничью с тольяттинской «Ладой» со счетом 29:29, в первой игре с ней гандболистки «Звезды» одержали победу со счетом 31:22. В результате по сумме набранных очков подмосковная команда обеспечила себе выход в решающий этап турнира. Лучшими игроками стали вратарь Серафима Тиханова и Ксения Закордонская, которая семь раз поразила ворота соперника в ответном.

«Финал четырех» будет проходить 4-5 апреля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

