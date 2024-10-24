Гаражи загорелись в Московской области

В городском округе Люберцы произошел пожар, на территории округа загорелись гаражи. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области в своих социальных сетях.

В ведомстве уточнили, что пожарные уже ликвидируют возгорание.

“Горят три бокса общей площадью 400 квадратов”, - уточнили в ведомстве.

К тушению пожара подключили 26 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что вечером 21 октября в подмосковной Коломне вспыхнул пожар на металлобазе Колычево, расположенной на улице Астахова. На кадрах, снятых очевидцами, было видно, что огонь охватил огромную площадь.