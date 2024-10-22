В подмосковной Коломне загорелась металлобаза

Вечером 21 октября в подмосковной Коломне вспыхнул пожар на металлобазе Колычево, расположенной на улице Астахова. О ЧП сообщил SHOT.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь охватил огромную площадь. Над местом возгорания поднимаются густые клубы черного дыма.

Сотрудники пожарной службы ведут борьбу с огнем. На место происшествия также направлены машины скорой помощи.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось о том, что в Москве загорелась знаменитая сталинская высотка на Красных воротах.