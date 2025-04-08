Гимназию имени Подольских курсантов капитально отремонтируют к сентябрю

В Подольске уже на 70% выполнили капитальный ремонт Гимназии имени Подольских курсантов. О ходе работ рассказали в соцсетях муниципальной администрации.

Сейчас на объекте ведутся работы по отделке, фасадные работы, монтаж инженерных систем и внешних коммуникаций.

В рамках ремонта на фасаде учреждения появилось яркое панно с изображением памятника Подольским курсантам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области до конца 2026 года будут отремонтированы 14 школ искусств.