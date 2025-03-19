ГКУ МО «Мособлпожспас»: гаджеты могут стать причиной возникновения пожара

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах безопасного использования гаджетов. В ведомстве подчеркнули, что электронные устройства могут стать причиной возникновения пожара.

По словам специалистов, причиной пожара может стать короткое замыкание, к которому может привести неконтролируемое использование зарядных устройств.

«К сожалению, многие люди оставляют телефоны и планшеты заряжаться на ночь, не выдергивая шнур из розетки, что может привести к перегреву и возгоранию», — рассказал замначальника ведомства Сергей Щетинин.

Он посоветовал класть подключенные к сети гаджеты на негорючие поверхности, а также не оставлять их возле легковоспламеняющихся предметов. После того как устройство зарядилось, следует обесточить и гаджет, и зарядку.

Помимо этого, спасатели призвали использовать только оригинальные зарядные устройства и следить за их температурой. Кроме того, не следует заряжать гаджеты в условиях высокой температуры или влажности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки региона к пожароопасному сезону. В этом году он начнется 20 марта.