Глава Балашихи посетил обновленный Храм святого праведного воина Федора Ушакова

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил Храм святого праведного воина Федора Ушакова после капитального ремонта в Купавне, в мероприятии также приняли участие заместители главы округа Кирилл Тимашков и Михаил Объедков, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, отцы Владимир и Михаил. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.