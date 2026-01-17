Глава Балашихи посетил обновленный Храм святого праведного воина Федора Ушакова
Глава Балашихи Юров посетил обновленный Храм святого праведного воина Ушакова
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил Храм святого праведного воина Федора Ушакова после капитального ремонта в Купавне, в мероприятии также приняли участие заместители главы округа Кирилл Тимашков и Михаил Объедков, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, отцы Владимир и Михаил. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
Участники встречи обсудили работы по благоустройству прихрамовой территории, внутренней отделке и формированию интерьера.
«Сегодня глава проинспектировал работы по благоукрашению храма. Также совместно с владыкой мы наметили дату, когда будет освящен храм – в День Военно-морского флота», - поделился Кирилл Тимашков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.