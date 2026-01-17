Глава Балашихи посетил обновленный Храм святого праведного воина Федора Ушакова

Logo

Глава Балашихи Юров посетил обновленный Храм святого праведного воина Ушакова

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил Храм святого праведного воина Федора Ушакова после капитального ремонта в Купавне, в мероприятии также приняли участие заместители главы округа Кирилл Тимашков и Михаил Объедков, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, отцы Владимир и Михаил. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники встречи обсудили работы по благоустройству прихрамовой территории, внутренней отделке и формированию интерьера.

«Сегодня глава проинспектировал работы по благоукрашению храма. Также совместно с владыкой мы наметили дату, когда будет освящен храм – в День Военно-морского флота», - поделился Кирилл Тимашков.

