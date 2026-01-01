Глава Домодедово поздравила ветеранов с Новым годом и Рождеством

Глава Домодедово Евгения Хрусталева от имени всех жителей округа поздравила ветеранов муниципалитета с Новым годом и Рождеством. Об этом рассказали в администрации Домодедово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил жителей региона с Новым годом.

Евгения Хрусталева с личным визитом посетила Алиду Андреевну Гарибову и Ивана Петровича Денисова. Она передала им поздравления и вручила подарки.

Также глава по телефону поздравила Евгения Алексеевича Знаменского и Петра Алексеевича Орлова. Сейчас они восстанавливают здоровье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО в области.