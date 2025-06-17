Глава Химок поздравила специалистов с Днем медицинского работника
Глава Химок Землякова поздравила специалистов с Днем медработника
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на территории многофункционального социального комплекса «Восход» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в рамках него глава городского округа Елена Землякова поздравила медиков и поблагодарила тех специалистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Благодарственные письма получили врач-педиатр — участковый детской поликлиники № 1 Химкинской клинической больницы Анна Дуктова и врач-анестезиолог — реаниматолог Химкинской клинической больницы Александр Шестов, которые помогали спасать жизни военнослужащих на передовой. Помимо этого, Землякова отметила династию Захаровых с общим семейным трудовым стажем более 100 лет.
«Не выразить словами ту благодарность, которую к вам испытывает каждый человек. Потому что, когда плохо, болит что-то, мы идем к вам. В какой-то период времени вы становитесь для нас ангелами-хранителями», — отметила глава муниципалитета.
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