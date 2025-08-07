Глава Химок приняла обращения жителей в рамках выездной администрации в Луневском

В Химках в Луневском прошла выездная администрация, в рамках которой глава Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла обращения от 47 химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего жители задавали вопросы из сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

«Я обратилась с вопросом о ремонте нашей проселочной дороги. Мне пообещали, что в ближайшее время на место выедут специалисты, осмотрят дорогу и приведут ее в надлежащее состояние. Надеемся, что этот вопрос будет решен», — рассказала жительница села Чашниково Марина Фортунатова.

Кроме того, местные жители смогли предложить сотрудникам администрации свои идеи по улучшению городской инфраструктуры.

«Жительница деревни Пикино обратилась к нам с несколькими вопросами. Вместе с коллегами мы дали ответы по каждому пункту, а также разъяснили сроки выполнения работ. Например, ямочный ремонт на месте демонтированной контейнерной площадки у дома № 18а на улице Запрудной планируют провести до 16 августа», — отметила Землякова.

С начала 2025 года в разных микрорайонах провели 29 выездных администраций, в общей сложности в работу взяли более 1,4 тыс. обращений.

