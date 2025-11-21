Глава Химок провела выездную администрацию в деревне Брехово

В деревне Брехово в школе № 19 прошла выездная администрация, в рамках которой глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла 65 обращений химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, жительница Елена Надеждина обратилась по вопросу организации безопасного дорожного движения в деревне Юрлово и установки дорожных знаков «Ограничение скорости» на участке от улицы Полевая до выезда на Пятницкое шоссе, где водители постоянно превышают скорость. По факту обращения в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области направят предложение об установке камер фотовидеофиксации.

«После чего вынесем на Комиссию предложение об установке дорожных знаков и восстановим искусственные дорожные неровности в деревне с соблюдением всех действующих нормативных требований», — отметила глава города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.