Глава Химок провела выездную администрацию в Кутузовском

Глава Химок Елена Землякова провела выездную администрацию в Кутузовском. В ее рамках было принято 65 обращений от жителей муниципалитета.

Одно из рассмотренных обращений поступило от жительницы Юрлово. Оно касается установки дорожных знаков для ограничения скорости на участке от Полевой улицы до выезда на Пятницкое шоссе. По этому вопросу проведут обследование дорожной ситуации, подготовят обращение в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области об установке комплексов фотовидеофиксации, обсудят вопрос установки дорожных знаков и восстановят искусственные дорожные неровности в населенном пункте.

Сейчас в Подмосковье насчитывается более 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. В 2026 году планируется установить еще 300 новых камер.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством вопросы обеспечения безопасности на дорогах.