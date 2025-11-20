Глава Химок рассказала о форуме местного отделения партии «Единая Россия»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках провели форум местного отделения партии «Единая Россия», в рамках которого депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, молодогвардейцы, участники специальной военной операции и другие лидеры мнений обозначили задачи на предстоящий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на главу округа Елену Землякову.
«Одно из наших основных направлений работы — реализация Народной программы «Единой России». Более 14 тыс. наказов жителей, которые легли в основу программы в 2021 году, отработаны на 100%. <…> Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения», — сказала Землякова.
Она отметила, что по программе в округе провели строительство надземного перехода вблизи ЖК «Солнечная система» и «Две столицы», благоустройство Химкинского лесопарка, капитальный ремонт двух корпусов Гимназии № 23 и не только. По ее словам, мероприятие стало продолжением большого форума «Подмосковье-2026».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.