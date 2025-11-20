Глава Химок рассказала о форуме местного отделения партии «Единая Россия»

В Химках провели форум местного отделения партии «Единая Россия», в рамках которого депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, молодогвардейцы, участники специальной военной операции и другие лидеры мнений обозначили задачи на предстоящий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на главу округа Елену Землякову.