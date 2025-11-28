Глава Химок вручила первые паспорта школьникам

Глава Химок Елена Землякова вручила первые паспорта в торжественной обстановке 14 школьникам, в церемонии также принял участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Практика торжественных вручений первых паспортов стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мероприятие прошло в зале Химкинской картинной галереи, его также посетили родители и близкие подростков. Вместе с документом юным жителям вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

«Теперь у ребят начинается новый этап в жизни, поэтому в своих напутственных словах мы подчеркнули важность соблюдения законов и прав, закрепленных в главном документе страны», — отметила Елена Землякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.