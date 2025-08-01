Глава Химок вручила подросткам первые паспорта
Глава Химок Землякова вручила подросткам первые паспорта
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Глава Химок Елена Землякова вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским и руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Александром Александровым вручила первые паспорта граждан Российской Федерации шести юным химчанам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Это значимое событие, символизирующее начало нового этапа в их жизни. Уверена, что ребята вырастут достойными гражданами нашей страны, активно участвуя в ее жизни и внося свой вклад в ее развитие», - сказала Землякова.
Житель Химок Иван Пугасов отметил, что получил хорошие эмоции от получения документа. По его словам, это уже взрослая ступень.
Напомним, что для получения паспорта в торжественной обстановке нужно обратиться в МФЦ.
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