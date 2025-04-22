Глава Клина о проекте «Герои Подмосковья»: он поможет обрести уверенность в завтрашнем дне

Программа «Герои Подмосковья», которая стала продолжением инициативы «Время Героев», поможет участникам специальной военной операции пройти переподготовку и обрести уверенность в завтрашнем дне. Об этом заявила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

«Это очень важно, ведь за время военной службы в «горячих точках» человек меняется, нередко кардинально переосмысливая свои взгляды на жизнь. И не исключено, что, вернувшись домой из зоны спецоперации, бывший военный захочет сменить сферу деятельности», — отметила Сокольская.

По ее словам, лидерские качества ветеранов могут пригодиться для работы в органах власти, социальной сфере, на производстве и в бизнесе. Она напомнила, что, как говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ключевых отраслях экономики региона как никогда требуются профессионалы.

Глава муниципалитета отметила, что проект направлен на «формирование новых карьерных маршрутов, сопровождается наставничеством и возможностями стажировок». Она отметила, что ее участники смогут почувствовать себя не просто «бывшими военными», а полноправными, востребованными членами общества.

Проект профессиональной переподготовки даст участникам СВО возможность получить новые знания и навыки для построения карьеры в мирной жизни. Для этого им нужно иметь российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа была создана по поручению президента России Владимира Путина, она поможет военным найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля, обучение стартует 15 сентября 2025 года. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».