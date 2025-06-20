Глава Красногорска проверил ход благоустройства территории озера Торфяное

Глава Красногорска Дмитрий Волков проверил ход благоустройства территории озера Торфяное в Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В этом году в Подмосковье благоустроят 11 набережных, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Благоустройство территории озера в Красногорске планируют завершить до конца четвертого квартала 2025 года. Как отметил Волков, особое внимание будет уделено укреплению береговой линии и созданию пространств для комфортного отдыха жителей.

«В центре проекта — укрепление береговой линии, создание прогулочных маршрутов, беговых дорожек, мест отдыха, спортивных и игровых площадок, нового освещения и озеленения», — сказал глава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии в регионе более 160 пляжей и зон отдыха у воды.