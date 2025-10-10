Глава Красногорска встретился с коллективом муниципального предприятия
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел встречу с коллективом муниципального предприятия «Красногорская городская служба», в ходе которой участники обсудили актуальные вопросы и развитие предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
На предприятии работают более 1,5 тыс. человек. На встрече с главой городского округа они затронули темы развития транспортной инфраструктуры, вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства, безопасности и проблемы, связанные с ветхим жильем.
«Спасибо за добросовестный труд всем работникам «Красногорской городской службы», а за мужество — тем, кто в это непростое время стоит на защите Отечества и оказывает помощь на наших новых территориях», — сказал Волков.
