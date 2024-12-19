Глава Минобразования Подмосковья провела встречу с победителями конкурса «Педагогический дебют»

Победу в конкурсе в этом году одержали девять участников, в рамках встречи им вручили награды. Помимо этого, молодые учителя обсудили с министром вопросы педагогической практики, перспективы развития системы образования и профессиональные планы. В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на поддержку молодых специалистов и помогло подчеркнуть значимость труда педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.