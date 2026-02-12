Глава Минтранса Подмосковья проверил ход возведения путепровода в Опалихе
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин проверил ход строительства путепровода в Опалихе в Красногорске.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет около 40%. Рабочие выполняют армирование подферменников и проводят подготовку для монтажа конструкций.
«Важно опустить пролетное строение в проектное положение, чтобы можно было приступить к армированию и бетонированию. Пролет установят к середине марта», - рассказал Сибатулин.
Полное завершение работ запланировано на четвертый квартал текущего года. С вводом объекта качество жизни повысится для более чем 20 тыс. человек.
