Глава Минтранса Подмосковья проверил ход возведения путепровода в Опалихе

Глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин проверил ход строительства путепровода в Опалихе в Красногорске.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет около 40%. Рабочие выполняют армирование подферменников и проводят подготовку для монтажа конструкций.

«Важно опустить пролетное строение в проектное положение, чтобы можно было приступить к армированию и бетонированию. Пролет установят к середине марта», - рассказал Сибатулин.

Полное завершение работ запланировано на четвертый квартал текущего года. С вводом объекта качество жизни повысится для более чем 20 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту участков региональной и муниципальной дорожной сети в регионе.