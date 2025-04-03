Глава Одинцовского округа рассказал о проекте «Герои Подмосковья»

Участие в программе «Герои Подмосковья» является шансом для участников специальной военной операции изменить свою жизнь к лучшему. Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Верю в успех каждого нашего героя и понимаю, что наша задача как муниципалитета — создать условия для успешного старта карьеры каждого участника. Ключевыми элементами этого процесса являются поддержка и обучение», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что регулярно встречается с участниками программы и оказывает им поддержку.

Программа, которая уже стартовала в Подмосковье, позволит военнослужащим получить новые знания и навыки, необходимые для построения успешной карьеры на гражданке. Для этого им нужно иметь российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программу создали по личному поручению президента России Владимира Путина. Прием заявок на участие в ней продлится до 30 апреля, обучение реализуют в очно-заочном формате, оно бесплатно для участников.

После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в государственных учреждениях и коммерческих компаниях региона либо будут включены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».