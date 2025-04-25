Глава подмосковного Минстроя проверил ход проведения реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский совместно с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой проверил ход проведения реконструкции Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», расположенного на улице Щербакова. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в них задействованы более 100 рабочих. Они завершают монолитные работы по пристройкам к основному зданию, ведут монтаж внутренних инженерных систем, прокладку наружных систем и другие работы. Открыть обновленный театр планируют 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.