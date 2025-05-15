Глава подмосковных Химок проконтролировала ход капремонта Дворца культуры «Родина»

«Объект уже более 65 лет служит местом проведения спектаклей, концертов, фестивалей и конкурсов. Здесь занимаются 74 творческих коллектива, в том числе семь народных и два образцовых. Всего занятия посещают более 1,7 тыс. человек. Наша задача — создать комфортные и современные условия для работы и развития химчан», — подчеркнула Землякова.