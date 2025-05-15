Глава подмосковных Химок проконтролировала ход капремонта Дворца культуры «Родина»
Глава Химок Землякова проверила ход капремонта Дворца культуры «Родина»
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Глава городского округа Химки Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский проверили ход проведения капитального ремонта Дворца культуры «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Объект уже более 65 лет служит местом проведения спектаклей, концертов, фестивалей и конкурсов. Здесь занимаются 74 творческих коллектива, в том числе семь народных и два образцовых. Всего занятия посещают более 1,7 тыс. человек. Наша задача — создать комфортные и современные условия для работы и развития химчан», — подчеркнула Землякова.
Строители уже выполнили половину общестроительных работ, на данный момент они завершают черновую отделку. В работах задействованы около 60 специалистов.
Малиновский подчеркнул, что проведение капремонта позволит улучшить культурную инфраструктуру Химок. Интерьер обновят согласно утвержденному архитектурному проекту. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», их завершат в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.