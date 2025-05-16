Глава подмосковный Химок проконтролировала ход ремонта дороги на улице Гоголя

Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с коллегами проверила ход проведения ремонта дороги на улице Гоголя, там специалисты выполняют фрезеровку старого покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Во время обхода обсудили важность проведения работ по снятию высотных отметок для расчета уклонов, которые должны обеспечивать сток поверхностных вод. Кроме того, чтобы предотвратить загрязнение дорожного покрытия в непогоду, решили срезать грунт там, где он слишком завышен», — рассказала Землякова.

Работы на этой улице проведут на площади более 13,5 тыс. кв. м. В 2025 году в округе в рамках сезона ремонта дорожного полотна обновят 11 автомобильных дорог общей площадью 120 тыс. кв. м.

Текущий ремонт проведут в микрорайонах Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево. На улицах Мцыри, Некрасова, Горная, Новосходненском шоссе и в Коммунальном проезде, капитальный — в микрорайонах Новогорск-Планерная, в Подрезкове, Сходне и квартале Клязьма.

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