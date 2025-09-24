Глава Подольска передал участнику СВО беспилотники
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов и председатель муниципального Совета депутатов Игорь Науменков передали участнику специальной военной операции два беспилотника.
Техника будет передана на фронт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Беспилотники отвезет боец Андрей из Подольска. Он проходит службу в подразделении «БАРС-31», является ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества.
