Глава Подольска поздравил команду округа с победой в первом сезоне Единой Школьной лиги

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил команду округа с победой в первом сезоне Единой Школьной лиги Подмосковья. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, учителей и директоров школ.

Соревнования проходили в течение учебного года. В общей сложности в их рамках прошло около 5 тыс. игр и матчей, в которых приняли участие более 10 тыс. учащихся школ 13 округов.

По итогам муниципального и регионального этапов, а также «Финала четырех» Подольск победил в баскетболе 3х3 среди юношей и в футзале среди девушек.

Ранее спортсменов из Подольска поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.