Глава Подольска поздравил команду округа с победой в первом сезоне Единой Школьной лиги
Григорий Артамонов: команда Подольска победила в Единой Школьной лиге
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил команду округа с победой в первом сезоне Единой Школьной лиги Подмосковья. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, учителей и директоров школ.
Соревнования проходили в течение учебного года. В общей сложности в их рамках прошло около 5 тыс. игр и матчей, в которых приняли участие более 10 тыс. учащихся школ 13 округов.
По итогам муниципального и регионального этапов, а также «Финала четырех» Подольск победил в баскетболе 3х3 среди юношей и в футзале среди девушек.
Ранее спортсменов из Подольска поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.