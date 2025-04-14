Глава Подольска поздравил шахматистов с выходом в финал регионального этапа Единой школьной лиги
Артамонов: шахматисты Подольска вышли в финал регионального этапа школьной лиги
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Глава Подольского округа Григорий Артамонов поздравил юных шахматистов — представителей муниципалитета, которые прошли в финал регионального этапа Единой школьной лиги. Об этом рассказали в администрации Подольска.
Округ представляли семь шахматистов гимназии № 7. Практически все они обучаются в спортшколе олимпийского резерва «Пахра».
Команда провела 20 игр и одержала 19 побед. В общей сложности было заработано 38 очков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с Артамоновым планы по развитию Подольска.