Глава Подольска поздравил солиста филармонии Павла Быкова с государственной наградой

Павел Быков активно выступает в составе культурной бригады Москонцерта, посещает новые регионы России с концертами для участников специальной операции и жителей. Осенью он представлял свой городской округ на форуме «Юг молодой» в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как в Мытищах ведется реконструкция театра «ФЭСТ».