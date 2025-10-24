Глава Подольска поздравил солиста филармонии Павла Быкова с государственной наградой
Солист Подольской филармонии получил государственную награду
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил солиста Подольской филармонии Павла Быкова с получением государственной награды. Артист получил почетную грамоту президента России Владимира Путина.
Павел Быков активно выступает в составе культурной бригады Москонцерта, посещает новые регионы России с концертами для участников специальной операции и жителей. Осенью он представлял свой городской округ на форуме «Юг молодой» в Запорожской области.
