Глава Подольска поздравил волейболистов округа с выходом в финал регионального этапа Единой школьной лиги

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил волейболистов округа, которые прошли в финал регионального этапа Единой школьной лиги. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

«Наши парни показали настоящий характер, волю и командный дух. Ребята, вы молодцы! Гордимся вами!» — сказал глава округа.

Подольские спортсмены одержали победу в играх с представителями Истры, Наро-Фоминска и Одинцово. Турнир по волейболу прошел 8 и 9 апреля, по шахматам — 10 апреля. 12 апреля пройдут баскетбольные матчи 3 на 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, на какие меры поддержки могут рассчитывать спортивные тренеры в регионе.