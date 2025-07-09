Глава Подольска поздравил выпускников-медалистов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил выпускников-медалистов с высокими результатами в обучении на торжественном мероприятии в концертном зале администрации округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

«Поздравил наших медалистов — смелых, энергичных, целеустремленных. Каждый из них упорно шел к своей цели и добился блестящих результатов. Эти успехи — общий результат самих выпускников, их наставников и родителей» — сказал Артамонов.

В общей сложности в 2025 году аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степеней в Подольске получили 365 учеников, 20 из них сдали ЕГЭ на наивысшие баллы. Кроме того, в округе отметили успехи 21 победителя и 106 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в финале 17 подольчан завоевали три победы и 10 призовых мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.